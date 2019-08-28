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Под Харьковом совершили дерзкое нападение на журналистов: все попало на видео

среда, 28 августа 2019, 18:27
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Под Харьковом неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая занималась съемкой сюжета о хищении леса.

Об этом говорится на сайте телеканала.

Машину группы журналистов заблокировали и пробили колеса, также угрожали физической расправой. Журналисту телеканала удалось вызвать полицию, которая на вызов приехала, но вмешиваться в конфликт полицейские не стали – копы наблюдали в стороне.

Отметим, журналист Олег Решетняк вышел в эфир, где описал ситуацию, однако его заметили и отобрали камеру в прямом эфире.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он скончался от полученных травм.

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