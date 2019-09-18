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В Киеве неадекватный мужчина угрожает взорвать мост, движение перекрыто: фото

среда, 18 сентября 2019, 16:52
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В среду, 18 сентября, днем в Киеве перекрыли мост Метро, по информации очевидцев с места событий, там находится мужчина, который угрожает его взорвать.

Об этом пишут популярные Telegram-каналы, которые занимаются освещением событий в столице.

"Внимание! Мост Метро перекрыт. По информации наших источников по мосту ехал мужчина на авто, который остановился и вышел. Из его сумки торчит приклад, а в руке какие-то кнопки. Он ходит и кричит, что все взорвет", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили информацию о перекрытии моста и уточнили, что движение в метрополитене ограничено – поезда временно ходят от Академгородка до Арсенальной и от Лесной до Дарницы. Относительно предполагаемого подрывника в полиции от комментариев отказались.

Как сообщал "Апостроф", в начале сентября в Киеве задержали псевдоминера метро, которым оказался местный житель.

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