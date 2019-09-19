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Формула Штайнмайера: сотни киевлян вышли под Офис Зеленского, фото и видео

четверг, 19 сентября 2019, 23:50
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В четверг, 19 сентября, под Офисом президента в центре Киева собрались на митинг люди, которые против "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает "24 канал".

Протест прошел на улице Банковая, активисты пришли, чтобы призвать главу Украины Владимира Зеленского не соглашаться на встрече "нормандского формата" на "формулу Штайнмайера". Они призывают президента не переходить "красную линию".

Больше всего митингующих возмущает проведения выборов на неподконтрольной территории и амнистия боевиков.

Участники акции считают, что украинская власть должна добиваться в Минском процессе сначала полного и стабильного прекращения боевых действий, выведения российских войск и разоружения НВФ, затем передачи контроля над границей Украине или миротворцам ООН и ОБСЕ с дальнейшей передачей Украине. Только после этого возможно проведение выборов по украинскому законодательству.

По данным информагентства "Интерфакс-Украина", на протест вышли несколько сотен людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская сторона на переговорах в Минске подтвердила, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса возможна, однако только после выполнения ряда условий.

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