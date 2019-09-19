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В сети забавной карикатурой высмеяли холодрыгу в Киеве

четверг, 19 сентября 2019, 12:01
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В четверг, 19 сентября, столицу Украины, Киев, накрыло серьезное осеннее похолодание: жители города реагируют на это по-разному.

Соответствующая карикатура была опубликована на Twitter странице "Капитан Прайс".

Автор использовал для своей картинки кадры из советского мультфильма "Снежная королева", экранизации известной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

Отметим, по состоянию на 12:00 температура воздуха в Киеве составляет всего 12 градусов тепла, при этом в ночь на 19 сентября было от 5 до 8 градусов. Кроме того синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры и осадки.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Дожди и +3: синоптики предупредили о резком понижении температуры.

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