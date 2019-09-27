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Когда в Киеве включат отопление: власти назвали дату

пятница, 27 сентября 2019, 17:54
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Уже с понедельника, 30 сентября, в Киеве начнут подавать отопление по индивидуальным заявкам в больницы, детсады и школы.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы", - рассказал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

Что касается жилых домов, то подача тепла в них начнется при условии, если температура воздуха опустится до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и продержится на таком уровне в течение не менее трех дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине ввели абонплату за коммуналку.

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