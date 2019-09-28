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В Киеве подожгли детский сад: детали, фото с места ЧП

суббота, 28 сентября 2019, 18:37
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Фото: пресс-служба полиции Киева

В субботу, 28 сентября, в Киеве подожгли здание детского сада в Оболонском районе. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, публикуя фото с места ЧП.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", - рассказали в полиции.

Отмечается, что специалисты обнаружили на месте инцидента окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили поджигатели.

Уточняется, что пожар возник ночью на втором этаже садика по улице Героев Днепра. Сторож вызвала спасателей и полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее пожар в детском саду случился и на Донбассе.

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