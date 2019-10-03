В центре Киева "шумахер" с молодой блогершей попали в ДТП: видео и реакция сети

В центре Киева лихач на элитном авто с молодой блогершой попали в жесткое ДТП.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Молодые люди, парень и девушка блогер, ехали в машине марки Audi R8.

Блогерша снимала видео для социальных сетей, а парень был за рулем. На кадрах показано, как авто двигалось по дороге. На следующем видео блогерша уже с ненормативной лексикой рассказывала, что попали в ДТП - влетели в забор. В результате в авто разбита передняя часть. Девушка отметила, что сидела на переднем пассажирском сидении и была не пристегнута. К счастью, никто не пострадал.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика! 18+

"Фантастические и феноменальные истории наших подписчиков "минуснули Audi R8"", - написали в сети, а также другие пользователи прокомментировали аварию.

Как сообщал "Апостроф", популярная украинская блогерша Алена Шоломей попала в ДТП в Одесской области.