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В Киеве анонсировали марш в поддержку арестованного в Италии украинского военного Маркива

пятница, 11 октября 2019, 15:28
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В понедельник, 14 октября в Киеве на Михайловской площади пройдет марш в поддержку Виталия Маркива, заключенного в Италии.

Об этом говорится в приглашении на марш на странице события в Facebook.

Виталий Маркив - член Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого, который участвовал в боях под Славянском весной 2014 года. Его обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли близ Славянска (Донецкая обл.).

30 июня 2017 года итальянские правоохранители задержали Маркива, и с тех пор он находится за решеткой. 12 июля 2019 итальянский суд приговорил украинского воина к 24 годам заключения.

"Все" дело Маркива" построена на российском нарративе событий в Украине: "националисты, которые пришли к власти в результате переворота", "безжалостные каратели из добровольческих батальонов, убивают гражданских", "повстанцы Донбасса, уважают журналистов" и т.п. Ни одно утверждение, которое звучит в официальном обвинении итальянской прокуратуры, не имеет доказательного подтверждения. Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли оказался на территории Украины незаконно, пересекая неконтролируемый участок российско-украинской границы. Погиб Рокелли в мае 2014 во время боевых действий близ Славянска. А Маркив не мог быть причастным к убийству итальянца, поскольку его позиция имела другой сектор наблюдения", - говорится в анонсе события.

Участники марша планируют пойти в Министерство иностранных дел с требованием предоставить информацию по вопросу прогресса в освобождении Маркива, а также посетить итальянское посольство в Киеве.

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