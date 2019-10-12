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Как в Киеве достраивают самый большой арочный мост в Европе: в сети показали зрелищные фото

суббота, 12 октября 2019, 01:24
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В сети показали, как в Киеве ведут работы на Подольском мост через реку Днепр, который называют самым большим арочным мостом в Европе.

Снимки и описание процесса у себя в блоге на Livejournal опубликовал Олег Тоцкий.

Автор отмечает, что самым заметным за последнее время стал демонтаж временных опор, которые удерживали арку моста. Его провели всего за два месяца.

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При этом следует отметить, что мост строят с 2003 года, хотя документы о планах его строительства датированы еще 1979-м. Предыдущие представители городских властей обещали открыть его к 2014 году, однако столкнулись с проблемами с финансированием и техническими затруднениями. Работу над мостом удалось форсировать в последние несколько лет.

Согласно проектной документации, длина основной части Подольского моста - 472 м, а центрального пролета - 344 м.

Для сравнения - в сентябре 2019 года в Китае ввели в эксплуатацию самый большой в мире арочный мост - через реку Янцзы в провинции Хубэй. Общая его длина 883,2 м.

Как сообщал "Апостроф", ранее голливудский актер Том Круз в сопровождении экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко посетил Подольский мост в Киеве в поисках интересных локаций для будущих фильмов.

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