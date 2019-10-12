Как в Киеве достраивают самый большой арочный мост в Европе: в сети показали зрелищные фото

В сети показали, как в Киеве ведут работы на Подольском мост через реку Днепр, который называют самым большим арочным мостом в Европе.
Снимки и описание процесса у себя в блоге на Livejournal опубликовал Олег Тоцкий.
Автор отмечает, что самым заметным за последнее время стал демонтаж временных опор, которые удерживали арку моста. Его провели всего за два месяца.
При этом следует отметить, что мост строят с 2003 года, хотя документы о планах его строительства датированы еще 1979-м. Предыдущие представители городских властей обещали открыть его к 2014 году, однако столкнулись с проблемами с финансированием и техническими затруднениями. Работу над мостом удалось форсировать в последние несколько лет.
Согласно проектной документации, длина основной части Подольского моста - 472 м, а центрального пролета - 344 м.
Для сравнения - в сентябре 2019 года в Китае ввели в эксплуатацию самый большой в мире арочный мост - через реку Янцзы в провинции Хубэй. Общая его длина 883,2 м.
Как сообщал "Апостроф", ранее голливудский актер Том Круз в сопровождении экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко посетил Подольский мост в Киеве в поисках интересных локаций для будущих фильмов.