В Киеве пьяный военный устроил драку со стрельбой из-за замечания: фото и видео

В Киеве военный устроил драку и стрельбу после замечания прохожего.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около одного из супермаркетов АТБ в столице. Там трое пьяных военных распивали алкоголь. Один из них (в форме) отошел справить нужду в соседний двор около детской площадки. На это обратил внимание прохожий, как оказалось ветеран АТО. Он сделал замечание военному в форме, но тот отреагировал на него агрессивно. Между мужчинами завязалась драка. Военный достал пистолет и стрелял по обеим ногам ветерана АТО резиновыми пулями. Такие ранения не остановили мужчину и он побил пьяного дебошира. Также сломал ногу второму военному, который пошел заступаться за товарища. Ему, кстати, военный зачем-то передал пистолет.

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На место прибыла полиция и задержала пьяных военных. Одного госпитализировали с переломом ноги, а второго забрали в райотдел, где он ожидает военную прокуратуру.

Как сообщал "Апостроф", пьяный военный устроил ЧП с дракой, бросив под ноги своих оппонентов гранату.