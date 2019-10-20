Сдвинулись с мертвой точки: в сети ажиотаж из-за реконструкции важного моста в Киеве

В Киеве наконец началась реконструкция Шулявского путепровода, из-за чего в столице было ограничено движение по проспекту Победы.

Как сообщили в пресс-службе Киевского городского совета, ограничение движения здесь началось с 7:00 20 октября. Оно сохранится до утра понедельника, 21 октября.

Также здесь опубликовали карту объезда местности.

При этом пользователи в комментариях сетях отмечают, что их радует начало работ на многострадальном путепроводе. Среди жителей города есть и те, кто скептически относится к такой новости.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал за искажение результатов тендера две компании, принимавшие участие в реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.