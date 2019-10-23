Похищение ребенка в Коцюбинском: появилось его фото в квартире преступницы

В Киевской полиции показали, как выглядит похищенный ранее в поселке Коцюбинское трехмесячный младенец, которого обнаружили в квартире на Софиевской Борщаговке под Киевом.

Фото похищенного ребенка опубликовано на странице полиции Киевской области на Facebook.

Для розыска похищенного в поселке Коцюбинское ребенка на Киевщине был введен план-перехват: полицейские искали легковой автомобиль, на котором уехала похитительница. Ориентирование на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, его водитель дал показания следователям.

В полиции подтвердили, что личность похитительницы установлена, ее уже задержали в Софиийський Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.

"Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - сказано в сообщении.

По информации источника в правоохранительных органах, 26-летняя женщина решилась похитить ребенка, поскольку своего собственного потеряла.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", раньше появилось видео задержания автомобиля, на котором скрылась подозреваемая в похищении трехмесячного младенца в поселке Коцюбинском.