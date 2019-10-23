RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 октября

18:00
Похищение младенца под Киевом: онлайн трансляция брифинга полиции
17:54
Ирина Билык пожаловалась на внезапное недомогание перед концертом
17:52
В Харькове дворник с лопатой отправил водителя в больницу: детали необычного инцидента
17:45
Похищение ребенка в Коцюбинском: появилось его фото в квартире преступницы
17:37
Появилось видео момента жуткого ДТП с квадроциклом на Закарпатье
17:21
В киевской школе произошло страшное ЧП с 12-летней девочкой: опубликовано видео
17:16
На Запорожье стая собак загрызла женщину: детали жуткого ЧП
17:05
Могут быть различные "неожиданности": муж Повалий объяснил причину отмены концерта певицы в Киеве
17:03
В Киеве нашли похищенного младенца: первые подробности
16:57
Это не самоубийство: жена и друзья погибшего в Киеве "Сенсея" озвучили свою версию трагедии
16:50
28 лет вместе: звезда сериала "Секс и город" раскрыла секрет счастливого брака
16:39
Похищение младенца под Киевом: появилось видео с задержанным авто и новые детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Похищение ребенка в Коцюбинском: появилось его фото в квартире преступницы

среда, 23 октября 2019, 17:45
переглянути новину українською

В Киевской полиции показали, как выглядит похищенный ранее в поселке Коцюбинское трехмесячный младенец, которого обнаружили в квартире на Софиевской Борщаговке под Киевом.

Фото похищенного ребенка опубликовано на странице полиции Киевской области на Facebook.

Для розыска похищенного в поселке Коцюбинское ребенка на Киевщине был введен план-перехват: полицейские искали легковой автомобиль, на котором уехала похитительница. Ориентирование на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, его водитель дал показания следователям.

В полиции подтвердили, что личность похитительницы установлена, ее уже задержали в Софиийський Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.

"Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - сказано в сообщении.

По информации источника в правоохранительных органах, 26-летняя женщина решилась похитить ребенка, поскольку своего собственного потеряла.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", раньше появилось видео задержания автомобиля, на котором скрылась подозреваемая в похищении трехмесячного младенца в поселке Коцюбинском.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: