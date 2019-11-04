В метро Киева изуродовали рекламой станцию Шулявская: фото

В Киеве до неузнаваемости преобразили станцию метро Шулявская, заклеив все колонны рекламой одного из кредитных учреждений.

Фото "обновленной" станции сделал корреспондент "Апострофа".

На них видно, что некогда яркие колонны, которые были выполнены из разноцветной плитки, теперь "украшены" огромной ярко-зеленой рекламой, типично кричащего формата.

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Таким образом, станция Шулявская присоединилась к другим станциям столичного метро, которые "похорошели" под силой рекламы.

Отметим, что проектировали станцию главные архитекторы Киева - А. Добровольский, Б. Приймак и другие.

Тем временем в соцсетях уже активно обсуждают обновленный вид станции, сетуя на слишком яркий дизайн рекламы и вспоминая самобытную оригинальность предыдущего дизайна станции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже жаловались на засилие рекламы в метро Киева.