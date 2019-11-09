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У скандального моста в Киеве обнаружили смертельную находку: фото и видео

суббота, 09 ноября 2019, 10:22
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Около Шулявского путепровода при замене инженерных сетей был обнаружен склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают на странице "Шулявский мост" в Facebook.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

На место сразу вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС. По словам Пантелеева, они уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Работы продолжаются.

Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Лысой горе правоохранители нашли два пакета с боеприпасами и взрывчаткой.

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