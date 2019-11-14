RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

23:09
Серый кардинал Путина давал указания "Ринату" в начале войны на Донбассе: аудиозапись
22:32
Путин отличился заявлением про украинское "счастье" и планы боевиков ДНР-ЛНР: видео
21:07
В ООН приняли проект резолюции по Крыму: список стран, голосовавших вместе с Россией против
21:02
Забыла взять коня: сети повеселило фото скандальной соратницы Медведчука в Раде
19:59
ЦИК приняла решение по депутатству Вятровича: опубликовано фото
19:28
Разыскивается в РФ по делу о мошенничестве: СМИ поделились данными о гражданском муже нардепа Скороход
19:27
Почувствуют пенсионеры и учителя: в Раде пояснили, что не так с бюджетом на 2020 год
19:08
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" поддержали инициативу "Слуги народа" о народовластии - Медведчук
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:41
Почти миллион человек лишат субсидий: Новинский назвал очередную проблему госбюджета-2020
18:20
Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление
18:19
Кровь будет забыта: появилась мощная фотожаба на заявление Коломойского
Все новости

В Киеве пассажир с ножом устроил разборки в троллейбусе: опубликовано видео

четверг, 14 ноября 2019, 23:36
переглянути новину українською

В четверг, 14 ноября, в Киеве произошел серьезный конфликт между двумя пассажирами троллейбуса, в результате которого чудом уцелели пожилая женщина с ребенком.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места инцидента.

"На улице Вышгородской прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто слова, потом толкотня, а затем один достал нож и начал бросаться на оппонента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком. Они чудом не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве утром в среду, 31-го января, произошло ЧП в салоне троллейбуса, который двигался по маршруту №42 (от улицы Дегтяревской до станции метро "Лыбедская").

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: