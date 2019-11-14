В Киеве пассажир с ножом устроил разборки в троллейбусе: опубликовано видео

В четверг, 14 ноября, в Киеве произошел серьезный конфликт между двумя пассажирами троллейбуса, в результате которого чудом уцелели пожилая женщина с ребенком.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места инцидента.

"На улице Вышгородской прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто слова, потом толкотня, а затем один достал нож и начал бросаться на оппонента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком. Они чудом не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве утром в среду, 31-го января, произошло ЧП в салоне троллейбуса, который двигался по маршруту №42 (от улицы Дегтяревской до станции метро "Лыбедская").