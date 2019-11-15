В Киеве водитель известного такси отличился "героической" парковкой: опубликованы фото

В столице водители такси Uber Shuttle не соблюдают правил парковки и тем самым мешают, а то и подвергают опасности киевлян-пешеходов.

Фотодоказательства опубликовали на Telegram-канале Kyiv LIVE.

На фотографиях видно, как водитель белого маршрутного такси припарковался на тротуаре. Этим самым он перекрыл свободный проход пешеходам и заставил их или протискиваться в узкую щель между капотом авто и воротами, или же нарушать правила дорожного движения и идти по проезжей части.

"В Uber Shuttle колеса хоть и не отпадают во время движения, но культура парковки у представителей перевозчика отсутствует", - подписали фотографии в соцсети.

"Апостроф" уже сообщал, что 7 ноября подобный инцидент произошел в жилом комплексе "Ликоград". Там водитель машины марки Mercedes припарковался на газоне.