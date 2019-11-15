RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

00:22
В Киеве водитель известного такси отличился "героической" парковкой: опубликованы фото

14 ноября

23:59
В человеческом теле нашли неизвестную ранее вирусную "темную материю"
23:36
В Киеве пассажир с ножом устроил разборки в троллейбусе: опубликовано видео
21:39
Пропагандистов Кремля напугал "убийца" Керченского моста: опубликовано видео
20:49
В Киеве бывшие силовики "работали" в составе банды коллекторов: фото и видео
20:39
Участие украинки в конкурсе "Мисс Вселенная" оказалось на грани срыва: обнародовано письмо
19:45
Шантажируют отключением тепла: журналисты рассказали о проблемах ЖК "Чайка" под Киевом
19:33
На Волыни нашли тайную могилу расстреляных НКВД бойцов УПА: опубликованы фото и фамилии жертв
19:08
Опять двойка: в сети шутят над фото одного из лидеров "Слуги народа" в Раде
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:48
Программа действий на будущее: в сети появился жесткий мультфильм про Украину
18:37
На Волыни проходит масштабная операция против нелегальных добытчиков янтаря: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве водитель известного такси отличился "героической" парковкой: опубликованы фото

пятница, 15 ноября 2019, 00:22
переглянути новину українською

В столице водители такси Uber Shuttle не соблюдают правил парковки и тем самым мешают, а то и подвергают опасности киевлян-пешеходов.

Фотодоказательства опубликовали на Telegram-канале Kyiv LIVE.

На фотографиях видно, как водитель белого маршрутного такси припарковался на тротуаре. Этим самым он перекрыл свободный проход пешеходам и заставил их или протискиваться в узкую щель между капотом авто и воротами, или же нарушать правила дорожного движения и идти по проезжей части.

"В Uber Shuttle колеса хоть и не отпадают во время движения, но культура парковки у представителей перевозчика отсутствует", - подписали фотографии в соцсети.

"Апостроф" уже сообщал, что 7 ноября подобный инцидент произошел в жилом комплексе "Ликоград". Там водитель машины марки Mercedes припарковался на газоне.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: