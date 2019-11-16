Под Киевом погибла 18-летняя девушка-боксер: фото спортсменки и детали трагедии

Под Киевом под колесами поезда погибла член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах.

Об этом сообщили на странице Ukrainian Boxing Federation в Facebook.

"Ужасная весть пришла к нам с Киевщины. При трагических обстоятельствах погибла член женской молодежной сборной Украины Амина Булах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киевской области рассказали, что 18-летняя спортсменка поздно вечером вышла из аптеки и попала под колеса поезда, который направлялся из Киева в сторону Фастова.

"Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда. Девушка погибла на месте", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на железнодорожных путях поезд насмерть сбил двоих человек.