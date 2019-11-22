В Киеве лихач вылетел с дороги, протаранив две машины: фото и видео страшного ДТП

В пятницу, 22 ноября, в 08.36 на ул. Старонаводницкой произошло масштабное ДТП, Porsche вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и задел 2 авто.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

Водитель люксового кроссовера не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения.

От удара фрагмент дорожного ограждения улетел на территорию производственной базы КП "ДЭУ Печерского района".

В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся, работники КП "ДЭУ Печерского района" немедленно потушили пожар.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ.

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Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 ноября, поздно вечером в Киеве пьяный водитель такси устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная девушка.