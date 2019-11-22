В жилом доме в центре Киева прогремел мощный взрыв, повредив стены: фото и видео

В ночь на пятницу, 22 ноября, в одной из многоэтажек Киева прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Жители услышали звук взрыва около 23:00 в доме по адресу улица Олеся Гончара, 67. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. Из подъезда шел густой дым.

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По данным правоохранителей, в результате ЧП никто не пострадал. Однако взрывной волной выбило окна двух выходов с подъезда. Также были повреждены стены с обоих сторон.

Что именно взорвалось - пока неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 19 ноября в Днепре из-за взрыва около жилой многоэтажки погиб мужчина.