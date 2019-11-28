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Взломали сейф, украли документы: в Киеве нагло ограбили офис Нацсоюза журналистов, фото

четверг, 28 ноября 2019, 15:12
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Фото: Facebook

В ночь на 28 ноября неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в столице.

Об инциденте сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства. Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли некоторые документы и ценные вещи - еще выясняем ", - написал Томиленко.

Сейчас на месте преступления сотрудники полиции проводят следственные действия. Сам Сергей Томиленко находится в рабочей командировке в Запорожье.

Это - не первое нападение на Союз журналистов. Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 февраля, неизвестные обстреляли офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), расположенный в центре Киева.

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