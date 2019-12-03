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Кличко рассказал об обновлении мостов, путепроводов и придомовых территорий в Киеве

вторник, 03 декабря 2019, 13:18
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Столица остается чемпионом в обновлении дорожной инфраструктуры - в этом году в Киеве обновили 16 мостов и путепроводов, капитально отремонтировали и 830 придомовых территорий и проездов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам во время отчета о результатах работы городской власти в 2019 году и очерчивая планы на следующий год.

"Мы ремонтируем инфраструктуру, которую не обновляли десятилетиями! Хочу отметить, что за последние 4 года мы обновили более 900 километров дорог в Киеве. Особое внимание в этом году уделили обновлению мостов и путепроводов. Большинство из них не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию. А это - 40-50 лет! Нам удалось буквально вдохнуть вторую жизнь в такие инфраструктурные объекты, как Русановский метромост и Борщаговский путепровод. Вы сами знаете, в каком крайне "уставшем" состоянии были эти объекты ", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на финальной стадии находится строительство Шулявского путепровода, такой большой объект за такие короткие сроки в Украине строят впервые. Также в 2019-м продолжались активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода и уже к концу следующего года планируют открыть автомобильное сообщения новым мостом.

"Мы также продолжаем ремонтировать киевские дороги и проезды. Столица остается чемпионом в обновлении дорожной инфраструктуры. В этом году мы завершили капитальный ремонт, в частности, улицы Ивана Федорова. Обновили и продлили улицу Семьи Кульженко, которую соединили с Большой Окружной дорогой. И теперь в столице появился еще один транспортный коридор. Капитально отремонтировали проспект Палладина, Выгуровский бульвар и улицу Алматинскую и многие другие. Практически завершили капитальное обновление Дарницкой площади", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на следующий год немалые средства – 5 млрд гривен, предусмотрели в проекте бюджета города на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице.

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