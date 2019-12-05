Несут тапочки и плакаты: под стенами ОПУ устроили сразу две акции протеста, видео

5 декабря под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялось сразу два митинга.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инвесторы "Укрбуда", которых, по их словам "бросили на квартиры", принесли домашние тапочки, как символ домашнего уюта, которого не получили.

Рядом собрались протестующие, которые требуют закрыть "Укрбуд", а экс-президента корпорации Максима Микитася привлечь к уголовной ответственности.

Между тем в комментариях под видео киевляне обсуждают то, что половина протестующих - фейковые. Людям заплатили деньги, дали в руки плакаты и научили, что говорить корреспондентам. Якобы даже на видео попал один из кураторов, который подсказывает толпы фамилия Микитася.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в конце октября экс-владельца киевской строительной фирмы "Укрбуд" и экс-нардепа Верховной Рады Максима Микитася освободили из-под стражи после внесенного за него залога.

Максим Микитась фигурирует в уголовном производстве как организатор схемы, в результате которой было совершено завладение имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 миллиона гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.