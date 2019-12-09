Депутат Николай Негрич рассказал, как Киев может побороть пробки

Без принятия Генплана невозможно убрать транзитный транспорт из города.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил депутат Киевсовета, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Николай Негрич.

По его словам, практически во всех крупных городах-столицах есть проблема с парковкой авто.

"Генплан содержит "Генеральный транспортный план". Без принятия Генплана невозможно убрать транзитный транспорт из города. Кроме этого, людям, приезжающие по делам в Киев на один-два дня, лучше и выгодней было бы оставлять свои авто на паркингах при въезде в Киев, а по городу передвигаться на общественном транспорте. Они не всегда хорошо знают город и места, где можно припарковаться. Подобная проблема есть не только в Киеве, но и в Лондоне, и в Варшаве, и в других городах. Практически во всех крупных городах-столицах есть проблема с парковкой авто", – отметил Негрич.

По словам депутата, в столице автомобилями пользуется почти миллион человек, при количестве населения около 3 миллионов.

"И будет больше, потому что существует проблема транзита. Кроме того, далеко не все жители города регистрируют автомобили в Киеве. Мы не можем запретить человеку поселиться или зарегистрироваться в Киеве. В целом, Генплан – это ориентировочные вещи, но они должны быть", – объяснил Негрич.

Напомним, ранее депутат Николай Негрич назвал ключевые проблемы Генплана Киева. По его словам, он должен не только соответствовать современности, но и учитывать проблемы города, связанные с расширением и советским наследием.