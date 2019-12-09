RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

17:05
Зеленский начал встречу с Макроном: видео
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:38
Переговоры в Париже: появилось видео прибытия Зеленского в Елисейский дворец
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:24
Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее
14:41
Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранителей в деле "Роттердам+" - адвокат
14:39
Названа впечатляющая сумма потерь Украины из-за агрессии России
14:37
Флаги агрессора бросили под ноги: в Париже ветераны АТО устроили яркую акцию, видео
14:26
Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства с группой мужчин и женщин
14:12
Ожидания слишком завышены: озвучен четкий прогноз, чего ждать от переговоров в Париже
14:11
Илон Маск прокатил на своем пикапе знаменитостей - новый Cybertruck заметили на улицах Лос-Анджелеса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шансов не было: в Киеве произошло смертельное ЧП с подростком, фото

понедельник, 09 декабря 2019, 15:10
переглянути новину українською

9 декабря по улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Instagram.

Трагедия произошла в 12:05. Школьник выпал из окна квартиры на десятом этаже шестнадцатиэтажки.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Их вызвала бабушка парня. Врачи констатировали смерть подростка от полученных травм. Сейчас полиция выясняет, произошел несчастный случай, или же подросток наложил на себя руки.

Как ранее сообщал "Апостроф", киевские правоохранители наткнулись на страшную находку в одной из квартир жилого дома по адресу улица Жилянская, 41. В полностью заваленной мусором квартире лежал труп.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: