Шансов не было: в Киеве произошло смертельное ЧП с подростком, фото

9 декабря по улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Instagram.

Трагедия произошла в 12:05. Школьник выпал из окна квартиры на десятом этаже шестнадцатиэтажки.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Их вызвала бабушка парня. Врачи констатировали смерть подростка от полученных травм. Сейчас полиция выясняет, произошел несчастный случай, или же подросток наложил на себя руки.

Как ранее сообщал "Апостроф", киевские правоохранители наткнулись на страшную находку в одной из квартир жилого дома по адресу улица Жилянская, 41. В полностью заваленной мусором квартире лежал труп.