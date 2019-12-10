Похитили возле школы: стало известно о серьезном ЧП с ребенком в Киеве

10 декабря в центре Киева неизвестные похитили 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Вблизи школы № 53 по улице Богдана Хмельницкого, 16/18 остановился черный Volkswagen Multivan с номерными знаками АА2838ТО. Неизвестные затолкали школьницу в середину салона и поехали в направлении Оболонской набережной.

Полиция уже объявила в столице план "Перехват".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Киеве задержали воров, которые спланировали похищение человека и требовали выкуп в размере 500 000 долларов.