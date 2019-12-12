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Появилась забавная фотожаба на открытие катка у стен ОПУ в Киеве

четверг, 12 декабря 2019, 16:10
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Сеть взорвала забавная фотожаба об обустройстве катка под стенами Офиса Президента.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Алексея Голобуцкого.

Для фотоколлажа автор использовал кадр из советской комедии "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого. С помощью фотомонтажа Косой, Доцент и Хмырь, переодетые женщинами, превратились в современных политиков. Они радуются открытию катка и говорят, что это - остроумный способ избавиться митингующих под ОПУ. Но главное сейчас - самим не поскользнуться на льду.

Украинцы считают, что каток, который 12 декабря начали заливать перед ОПУ, нужен президенту Зеленскому, чтобы оградить себя от протестующих. Пользователи сети шутят, что теперь недовольные горожане будут осваивать новый вид митингов - протест на коньках. А некоторые вспомнили Зеленському аналогичный поступок эск-президента Украины Виктора Януковича. В конце 2013 года он приказал монтировать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где митингующие требовали подписания ассоциации с ЕС.

"Апостроф" ранее сообщал, что 5 декабря под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялось сразу два митинга.

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