RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

18:37
Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"
17:36
Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике
16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
15:59
Появилась меткая карикатура на новый поворот в Brexit
15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
12:30
Певица Ирина Федишин попала в ДТП: удар был немалой силы
11:14
Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления
05:10
В Германии решили бороться с гололедом с помощью рассола

15 декабря

21:36
В США разгорелся громкий скандал с дипломатами из Китая: появились первые подробности
19:00
Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жильцов будут отселять: в Киеве представили новый генплан

понедельник, 16 декабря 2019, 18:29
переглянути новину українською

В ближайшие 20 лет в Киеве снесут или реконструируют "хрущевки" и построят дополнительные детские сады и школы.

Все это предусмотрено в новом генеральном плане развития столицы, сообщает "Апостроф" со ссылкой на КГГА.

"По прогнозам, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 млн человек. Поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. При этом жилье предлагается строить в комплексе с детсадами , школами и другой социальной инфраструктурой ", - отметил начальник КП "Институт генерального плана г. Киева " Сергей Броневицкий.

Кроме строительства нового жилья, в Киеве возьмутся за реконструкции домов, которые уже исчерпали свой срок годности. Это так называемые "хрущевки" и многоквартирные дома, построенные в 1960-1990 годах. Сейчас в столице такое жилье занимает 15 млн кв.м. "Хрущевки" планируют или реконструировать (санация, реконструкция, утепление и надстройка этажей. Жителей на время ремонтных работ отселять), или сносить, строить на их месте многоэтажки и выдавать экс-хозяевам квартиры повышенной комфортности.

Согласно генерального плана, который представил мэр города Виталий Кличко, в ближайшие годы в столице дополнительно построят детские сады (всего - 45 тыс мест) и школы (67 тыс мест).

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс.га и размещения на освобожденных участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов. Кроме того, проект нового Генплана предусматривает создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что в ближайшее время Киев может расшириться. 13 декабря на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева. Территория города Киева может увеличиться на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: