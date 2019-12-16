Жильцов будут отселять: в Киеве представили новый генплан

В ближайшие 20 лет в Киеве снесут или реконструируют "хрущевки" и построят дополнительные детские сады и школы.

Все это предусмотрено в новом генеральном плане развития столицы, сообщает "Апостроф" со ссылкой на КГГА.

"По прогнозам, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 млн человек. Поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. При этом жилье предлагается строить в комплексе с детсадами , школами и другой социальной инфраструктурой ", - отметил начальник КП "Институт генерального плана г. Киева " Сергей Броневицкий.

Кроме строительства нового жилья, в Киеве возьмутся за реконструкции домов, которые уже исчерпали свой срок годности. Это так называемые "хрущевки" и многоквартирные дома, построенные в 1960-1990 годах. Сейчас в столице такое жилье занимает 15 млн кв.м. "Хрущевки" планируют или реконструировать (санация, реконструкция, утепление и надстройка этажей. Жителей на время ремонтных работ отселять), или сносить, строить на их месте многоэтажки и выдавать экс-хозяевам квартиры повышенной комфортности.

Согласно генерального плана, который представил мэр города Виталий Кличко, в ближайшие годы в столице дополнительно построят детские сады (всего - 45 тыс мест) и школы (67 тыс мест).

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс.га и размещения на освобожденных участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов. Кроме того, проект нового Генплана предусматривает создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что в ближайшее время Киев может расшириться. 13 декабря на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева. Территория города Киева может увеличиться на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.