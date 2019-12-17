В Киеве попрошайка в рясе послал матом и напал на женщину: видео со "звездой сети"

В Киеве возле станции метро "Черниговская" попрошайка в рясе послал матом и напал на женщину, ударил ее по лицу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина одел форму священнослужителя и ходит по разным заведениях, требует у людей деньги "на храм"

"После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает - послал меня на три буквы. Начала его снимать и он разбил камеру, ударил по лицу и начал оскорблять", - говорится в сообщении.

"Сейчас ничем не брезгуют. Купил рясу и типа священник попрошайничает. Я в церкви жертвую, а на улице не верю таким", "Всегда держу при себе фальшивые деньги на случай, если упорюсь религией или попросят на храм", "Найти - доколупаться - получить по морде - обижаться. Если уж так хочется его прославить - сделали фото и выложили. Чего было за ним бежать? Результат, от неадеквата- ожидаем", "Да видел его сегодня, на Лесном шурует, забрызгал всех водой из железной баночки. Но продавчиня какие-то деньги ему дала", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве увидели "актрису", которая выманивает деньги в метро .