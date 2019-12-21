В Украине арестовали элитный автопарк известного застройщика: фото машин

У бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Решение об аресте автомобилей принял Печерский райсуд Киева.
"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей", - говорится в сообщении.
Напомним. что обыски по месту жительства Микитася сотрудники ГБР провели 11 декабря. Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен.
В распоряжение следствия есть данные о том, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Максима Микитася подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, и подделке документов, печатей, штампов и бланков.
Как сообщал "Апостроф" ранее, бывший народный депутат и глава "Укрбуда" Максим Микитась заблокировал работу корпорации после своего выхода из строительного бизнеса.