RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

07:21
Перерасчет пенсий в Украине: появилось важное уточнение о надбавках

22 декабря

17:00
Доллар продолжает падание: курс валют в обменниках Киева 22 декабря
09:35
Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз
08:26
Если не хватает стажа: украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию

21 декабря

14:35
СБУ влипла в скандал из-за незаконных требований к "Приватбанку": фото документа
09:24
Доллар достиг нового дна: курс валют от НБУ

20 декабря

23:34
Доверие на нуле: чем могут грозить Украине проблемы с бюджетом
18:40
Гривна установила мировой рекорд среди всех валют
15:53
Обеспечит приток ресурсов в экономику: банковский эксперт Хелемский рассказал о позитивном моменте запуска рынка земли
09:57
Гривна поднялась до рекордной отметки: свежий курс валют от НБУ
09:18
Получатели льгот на коммуналку бьют тревогу: власти дали пояснение

19 декабря

13:17
Суд принял неожиданное решение в громком деле по "ПриватБанку"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это шок: сеть взбудоражил документ с премиями для учителей в Киеве, фото

понедельник, 23 декабря 2019, 07:07
переглянути новину українською

В сети опубликовали документ с премиями для учителей одной из школ Киева, некоторые из них просто поражают своими цифрами.

Об этом написала в Facebook основательница общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.

"Мне кажется систему оплаты учителей и работников школ стоит менять (это к дискуссии проекта ЗУ о ПЗСО). Это премии в одной столичной школе, но как видим - ооочень субъективное видение руководителя, прям очень - как видим в зависимости от отношения к руководству", - говорится в сообщении.

Действительно, судя по документу, размер премий для учителей и работников школы совершенно не зависит от должности. Например, в школе два учителя информатика: у первого премия 15 тыс., у второго - 3 тыс.

"Руководитель кружка в немилости?", "Просто шок: премия уборщицы и учителя информатики...", "Интересно, что намыла уборщица на премию 10000, когда у историка 3 000. Это, наверное, тот случай, когда в роли уборщицы выступают "мертвые души" "," Это деньги, которые выделяются школе. В конце года "сэкономленные" распределяются на премии, распределяет директор учреждения по своему усмотрению", "У кого большие цифры то явно дружит с директором"," Ничего себе премии! Ощущение, что мы живем не в одной стране! Нам вообще до Нового года никогда не давали премий! Только до Дня учителя и максимальная 500гривен ","Огого! Такое реально есть? У нас внешкольное учреждение, так всем преподавателям по тысяче грн. обещали дать (не знаю сколько директору только. А охранникам и уборщице - по 600", - пишут в комментариях.

Напомним, что министру экономического развития Украины Тимофею Милованову, который ранее жаловался на низкую зарплату, предложили начислить месячную премию в размере более 200 000 гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: