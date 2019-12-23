Это шок: сеть взбудоражил документ с премиями для учителей в Киеве, фото

В сети опубликовали документ с премиями для учителей одной из школ Киева, некоторые из них просто поражают своими цифрами.

Об этом написала в Facebook основательница общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.

"Мне кажется систему оплаты учителей и работников школ стоит менять (это к дискуссии проекта ЗУ о ПЗСО). Это премии в одной столичной школе, но как видим - ооочень субъективное видение руководителя, прям очень - как видим в зависимости от отношения к руководству", - говорится в сообщении.

Действительно, судя по документу, размер премий для учителей и работников школы совершенно не зависит от должности. Например, в школе два учителя информатика: у первого премия 15 тыс., у второго - 3 тыс.

"Руководитель кружка в немилости?", "Просто шок: премия уборщицы и учителя информатики...", "Интересно, что намыла уборщица на премию 10000, когда у историка 3 000. Это, наверное, тот случай, когда в роли уборщицы выступают "мертвые души" "," Это деньги, которые выделяются школе. В конце года "сэкономленные" распределяются на премии, распределяет директор учреждения по своему усмотрению", "У кого большие цифры то явно дружит с директором"," Ничего себе премии! Ощущение, что мы живем не в одной стране! Нам вообще до Нового года никогда не давали премий! Только до Дня учителя и максимальная 500гривен ","Огого! Такое реально есть? У нас внешкольное учреждение, так всем преподавателям по тысяче грн. обещали дать (не знаю сколько директору только. А охранникам и уборщице - по 600", - пишут в комментариях.

Напомним, что министру экономического развития Украины Тимофею Милованову, который ранее жаловался на низкую зарплату, предложили начислить месячную премию в размере более 200 000 гривен.