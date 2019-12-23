Пострадали дети: суд вынес приговор виновнику жуткого взрыва в Киеве

Святошинский районный суд Киева приговорил владельца автомобиля "Волга", при взрыве которого 14 июня пострадало 4 детей, к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчина оставил боевую гранату в салоне старой машины, припаркованной во дворе жилого дома. Его признали виновным по двум статья Уголовного кодекса – незаконное обращение с боеприпасами и неосторожное причинение телесных повреждений.

Кроме заключения, мужчина должен будет выплатить компенсацию пострадавшим. По решению суда, он обязан будет заплатить каждой из пострадавших семей по 200 тысяч гривен.

Как ранее сообщал "Апостроф", взрыв гранаты произошел в Киеве 14 июня, когда дети играли возле припаркованной машины. Один из них получил тяжелые осколочные травмы.