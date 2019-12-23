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СБУ поймала "минеров", которые терроризировали Киев: фото задержанных

понедельник, 23 декабря 2019, 17:40
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В Киеве сотрудники СБУ разоблачили телефонных террористов, которые несколько раз звонили с угрозами о минировании торгово-развлекательного комплекса в Голосеевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Четверо мужчин получили задание от бывшего начальника охраны заведения звонить в полицию и сообщать о минировании ТРЦ. За каждый звонок получали по 100-150 долларов США. Всего злоумыішленники позвонили в полицию 15 раз. Тем самым нанесли ведомству ущерб на 3 миллиона гривен.

Как оказалось, таким образом бывшие владельцы заведения пытались отомстить нынешним хозяевам за нерешенные коммерческие вопросы.

Сейчас всем четырем задержанным инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности.

Им грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 19 декабря в Киеве прекратила работу станция метро "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о заминировании.

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