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Еда с "сюрпризом": в сети показали фото жуткой находки в каше в Киеве

вторник, 24 декабря 2019, 00:10
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В Киеве в одном из супермаркетов сети "Фора" продают каши с червями.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас".

На канале выставили фото овсяных хлопьев быстрого приготовления Nordic, в которых и была жуткая находка - червь.

Как он попал к хлопьям, которые должны быть герметично упакованы - неизвестно. Возможно, это случилось на этапе упаковки продукции на заводе. Также может быть, что во время транспортировки или хранения в супермаркете упаковку механически повредили и в продукт попало животное.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в одном из ресторанов национальной кухни "Пузата хата" прямо на Крещатике в еде обнаружили таракана.

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