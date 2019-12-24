Еда с "сюрпризом": в сети показали фото жуткой находки в каше в Киеве

В Киеве в одном из супермаркетов сети "Фора" продают каши с червями.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас".

На канале выставили фото овсяных хлопьев быстрого приготовления Nordic, в которых и была жуткая находка - червь.

Как он попал к хлопьям, которые должны быть герметично упакованы - неизвестно. Возможно, это случилось на этапе упаковки продукции на заводе. Также может быть, что во время транспортировки или хранения в супермаркете упаковку механически повредили и в продукт попало животное.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в одном из ресторанов национальной кухни "Пузата хата" прямо на Крещатике в еде обнаружили таракана.