Просто выбросили на улицу: сеть возмутили фото с елями после Нового года в Киеве

В Киеве после новогодней ночи на перекрестке проспектов Правды и Свободы (микрорайон Виноградарь) появилась гора елок, которые выбросили, как мусор.

Фото разместили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Елки выбросили бизнесмены, которым не удалось продать хвойные прежде, чем праздничный ажиотаж угас. Прямо на тротуаре лежат десятки сосен и елей. Чтобы такое дерево выросло в природе, необходимо 6-8 лет.

В комментариях к сообщению развернулась оживленная дискуссия. Многие киевляне говорит о том, что сосны не пропадут: сотрудники ЖКХ отвезут их в зоопарк на корм животным.

Некоторые замечает, что так вести себя с деревьями - преступление и недобросовестных бизнесменов нужно привлекать к ответственности. А в следующем году и вообще запретить заниматься поставкой деревьев. В качестве альтернативы полноценному живом древу киевляне предложили новогодние композиции из хвойных веточек. Мол, и хорошо пахнут, и экологические, и деревья калечить не надо.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Евпатории (оккупированный Крым) живая елка в центре города, которую украшали к каждому Новому году, за время оккупации потеряла половину своих иголок. Елку использовали в качестве новогоднего дерева с 2000 года. Автор поста опубликовал несколько снимков.