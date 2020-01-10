В Киеве пьяный мужчина устроил "ограбление века" в магазине: фото "героя"

8 января в Киеве 38-летний мужчина удивил правоохранителей тем, что "попался" на краже бутылки из супермаркета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Евгений - именно таз зовут мужчину - около полуночи пришел в супермаркет на Русановке (ул. Энтузиастов, 7 в Днепровском районе столицы, - Апостроф) и попросил продать водку. Продавцы отказали, ведь после 23:00 алкогольные напитки реализовывать запрещено.

Недолго думая, мужчина украл бутылку и пошел к выходу, где его задержали бойцы охранной группы "Статус". Они же и вызвали полицейских, перед которыми вор-неудачник расплакался.

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