В Киеве в многоэтажке нашли мертвыми трех мужчин: фото

В Киеве, в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружили тела трех мужчин.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ.
На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.
Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.
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