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В Киеве в многоэтажке нашли мертвыми трех мужчин: фото

пятница, 10 января 2020, 15:48
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В Киеве, в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружили тела трех мужчин.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

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