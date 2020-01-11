В Киеве задержали необычного ресторанного вора: опубликованы фото

В Печерском районе Киева 75-летний преступник нагло обокрал посетителя кафе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

ЧП произошло на улице Московской, правонарушитель в помещении ресторана вытащил из кармана куртки одного из посетителей кошелек, где были банковские карточки и деньги.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Действия злоумышленника заметили работники оперативно-поискового отдела столичного главка, которые в то время отрабатывали территорию района. Оперативники задержали мужчину сразу после совершения преступления.

Вором оказался 75-летний житель Черкасской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время общения со следователями он признался в содеянном.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Киеве 38-летний мужчина удивил правоохранителей тем, что "попался" на краже бутылки из супермаркета.