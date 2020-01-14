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Привалило трое дверей: в Киеве произошло жуткое ЧП с ребенком в больнице, фото

вторник, 14 января 2020, 16:02
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В понедельник, 13 января, в Детской поликлинике в Киеве на проспекте Правды 64 А, четырехлетнего мальчика придавило трое металлических дверей.

Об этом написал родственник мальчика Александр Суворов.

ЧП привело к перелому бедренной кости и шоковому состоянию ребенка.

"Мама троих маленьких детей, привела детей, больных ветряной оспой, в поликлинику. Когда мама в регистратуре получала талон к врачу в это время маленький мальчик, нечаянно задел тяжелые металлические двери стоявшие подпертые на стену в результате трое металлических дверей завалили ребенка. Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было", - пишет Суворов.

По его словам, скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии лежал на полу и рядом с ним лежала мама которая хоть как-то пыталась помочь сыну.

"Весь медицинский персонал боялся брать ответственность поэтому все ждали скорую. Ребенок госпитализирован в Детскую Клиническую Больницу/1 впереди предстоит операция но из-за болезни ветряной оспы, операцию перенесли когда состояние ребенка улучшится", - написал он.

Напомним, что в поезде "Симферополь-Москва", следующий из аннексированного Крыма к России по Керченскому мосту, женщина выбросила из купе поезда младенца.

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