Штурм метро: в сети показали, как люди едут домой с работы в Киеве

Вечером 14 января в киевском метро образовалась огромная очередь из жителей столицы и гостей, которые ехали домой.

Показательно видео опубликовала Ирина Ханькова на своей Facebook-странице.

На кадрах видно, как десятки людей стоят в очереди у турникетов метрополитена, чтоб попасть на эскалатор. Более-менее движется только очередь, где пассажиры предъявляют удостоверения, по которым могут пользоваться подземкой бесплатно. Очевидцы пишут, что на станции работают только два турникета.

Это уже не первая ситуация, когда движение метро в Киеве парализовано. В декабря 2019 года года произошел сбой в системе технического обеспечения подземки. Пассажиры не смогли оплатить проезд с помощью электронного билета, карточек метро и банковского пластика. Разъяренная толпа на станции метро "Площадь Льва Толстого" выломала турникеты и бросилась к вагонам.

А в начале января этого года ужасные очереди образовались на станции "Майдан Незалежности". Там турникеты не хотели контактировать с картами и мобильными приложениями и на платформу попадали только те пассажиры, которые имели жетон метро.

Как писал "Апостроф" ранее, 19 декабря 2019 года на станции метро "Вокзальная" заметили огромное столпотворение. Люди пытались зайти в подземный общественный транспорт. Из-за такой количества пассажиров возникла "пробка".