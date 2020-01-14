Утонул в ванной: в Киеве произошла жуткая трагедия с ребёнком

14 января в доме по улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева ребенок умер страшной смертью - малыш захлебнулся в ванной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Мальчику исполнился 1 год и 9 месяцев. Мать оставила его в наполненной водой ванной, а сама вышла на несколько минут в другую комнату. Когда вернулась, ребенок признаков жизни не подавала.

На место сразу прибыли медики, но они лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно известно, что мальчик захлебнулся водой и утонул. Все детали трагедии выясняют правоохранители.

Как писал "Апостроф" ранее, 13 января, в Детской поликлинике в Киеве на проспекте Правды 64 А, четырехлетнего мальчика придавило три металлических двери . Ребенок состоялась переломом бедренной кости.