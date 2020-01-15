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В Киеве посреди января зацвели деревья: появились фото

среда, 15 января 2020, 16:23
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В Киеве из-за аномально теплой зимы 15 января расцвели деревья.

Фотографии сделал Владимир Гончаров.

На фото - многоэтажка в одном из районов столицы. На ее фоне видны нежные цветки плодового дерева, которые распустились. Вероятнее всего, цветет вишня или абрикос.

В новом году это уже не первый случай, когда из-за плюсовой температуры зимой деревья "перепутали" сезоны и обильно расцвели. Так, в Одессе на днях расцвели абрикосы. А В Кривом Роге и Днепре цветут сакуры.

Как ранее писал "Апостроф", в Киеве заметили необычную природную аномалию: здесь в середине января начали распускаться подснежники , хотя традиционно эти цветы можно увидеть только ранней весной.

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