Пострадавшие при потопе в Ocean Plaza рассказали о том, как выбирались из кипятка

Во время аварии на теплотрассе, когда 13 января ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком, люди не могли самостоятельно выбраться и оказывались в адской ловушке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Охранник ТРЦ Николай на руках вынес на улицу девушку, которая чуть не погибла в горячей воде.

"Многие кричали. Мы не могли понять, откуда раздавались крики. Все было в тумане. Я держал ее за руку. Она, видимо, не поняла, что это кипяток. Начала кричать от боли. Я схватил ее на руки и понес", - рассказал мужчина.

Во время ЧП Николай и сам получил травмы - обжег руки и верхние части стоп. Сейчас лечится дома в Мариуполе. Девушка, которую он спас, чувствует себя хорошо и уже вышла на работу.

Между тем, в "Киевтеплоэнерго" пообещали возместить ущерб всем пострадавшим в инциденте. Для этого надо собрать ряд документов. В частности, справки и выписки из больницы, чеки из аптек. Кроме того, сделать больничный и взять справку с работы, которая содержит информацию, сколько было потрачено средств из зарплаты во время лечения.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 17 января во Львове по улице Под Дубом, 7Б в ТРЦ Forum Lviv произошел пожар. К вечеру на первом этаже торгово-развлекательного центра в супермаркете "Сильпо" в вытяжке отдела кулинарии вспыхнула сажа. Помещение сразу затянуло едким дымом. Администрация через громкоговорители попросила посетителей покинуть ТРЦ.