В Киеве возникли неожиданные проблемы со строительством метро на Виноградарь: подробности

Печерский районный суд арестовал счета "Киевметростроя", чтобы предупредить хищения средств на строительство метро в Киеве.

Об этом сообщили в пресс служба Офиса генпрокура.

"16 января 2020 по ходатайству Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда города Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Офисе, это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

К тому же Офис генпрокурора планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним, что в киевском метро образовалась огромная очередь из жителей столицы и гостей, которые ехали домой. На кадрах видно, как десятки людей стоят в очереди у турникетов метрополитена, чтобы попасть на эскалатор.