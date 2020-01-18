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Сильно спешила: в сети опубликовали видео с участием злостной нарушительницы в Киеве

суббота, 18 января 2020, 23:26
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В Киеве женщина так спешила по своим делам, что решила объехать автомобильный затор по тротуару.

Видео разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Водитель вишневого Volkswagen попала в дорожный затор. Чтобы не терять время, решила объехать его по тротуару. Машина застряла. К женщине подъехал патруль. Правоохранители поинтересовались, все ли у нее в порядке.

Выяснив, что в помощи водитель не нуждается, а просто грубо нарушила правила дорожного движения, правоохранители составили протокол. От общения на камеру нарушительница отказалась.

Как сообщал "Апостроф" ранее, страшное ДТП случилась на улице Старонаводницкой в районе многоэтажных жилых массивов. Случайный свидетель, который проезжал мимо, зафиксировал изуродованный белый легковой автомобиль, который стоял ближе к обочине. Рядом с иномаркой находились карета "скорой помощи" и машина полиции. На дороге были разбросаны обломки авто.

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