Сильно спешила: в сети опубликовали видео с участием злостной нарушительницы в Киеве

В Киеве женщина так спешила по своим делам, что решила объехать автомобильный затор по тротуару.

Видео разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Водитель вишневого Volkswagen попала в дорожный затор. Чтобы не терять время, решила объехать его по тротуару. Машина застряла. К женщине подъехал патруль. Правоохранители поинтересовались, все ли у нее в порядке.

Выяснив, что в помощи водитель не нуждается, а просто грубо нарушила правила дорожного движения, правоохранители составили протокол. От общения на камеру нарушительница отказалась.

Как сообщал "Апостроф" ранее, страшное ДТП случилась на улице Старонаводницкой в районе многоэтажных жилых массивов. Случайный свидетель, который проезжал мимо, зафиксировал изуродованный белый легковой автомобиль, который стоял ближе к обочине. Рядом с иномаркой находились карета "скорой помощи" и машина полиции. На дороге были разбросаны обломки авто.