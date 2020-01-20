В центре Киева застрелился военный: что известно

20 января в 18:00 в Киеве в помещении ЦИК по улице Леси Украинки застрелился 25-летний военный.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Newsone.ua.

Мужчина выстрелил в себя из табельного оружия. Он работал в Управлении государственной охраны и в тот вечер дежурил в помещении ЦИК.

На место инцидента уже выехали правоохранители. Выясняют все обстоятельства трагедии и мотивы такого поступка мужчины.

Как писал "Апостроф" ранее, в штабе командования Военно-воздушных сил Украины в Виннице застрелился майор в/ч А 0549.