"Спешил" домой: в Киеве пьяный судья устроил гонки с "копами", видео

В сети появилось видео, как пьяный судья Константин Бабенко устроил перегоны с полицией.

Об этом сообщает ресурс "Следствие.Инфо" на своем YouTube-канале.

Инцидент произошел еще в декабре. Тогда столичный судья, который работает в Шестом апелляционном административном суде, не остановился по требованию полицейских. Он на своем элитном авто марки Mercedes убегал от "копов" и "подрезал" их машину.

"Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева", - пишут в сети.

На опубликованных кадрах видно, что Бабенко вызывающе ведет себя, просится домой и пытается уйти от патрульных.

Отмечают, что коллеге судьи, к которой попало дело Бабенко, не хватило доказательств, чтобы привлечь его к ответственности.

Как сообщал "Апостроф", еще в 2018 году в Киеве, произошло пьяное ДТП, один из участников которой был, вероятно, судья.