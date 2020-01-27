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Кива обвинил кума Кличко Палатного в крышевании криминального бизнеса в Киеве

понедельник, 27 января 2020, 17:19
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Экс-нардеп от БПП и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатный, по мнению отдельных источников, собирает "черный нал" с проституции и криминала в столице.

Об этом журналистам рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, передает "Голос".

"Я точно знаю, что есть криминальный бизнес. Все точки в переходах – это черный нал, который собирается и складывается в одном кармане. Точки нелегальные - все обложены данью. Черный нал собирается ежемесячно и оседает в карманах предприимчивого Палатного. С кем он дальше делится? Хорошо бы, чтобы в этом разобрались ГБР, Генпрокуратура или Нацполиция", – призвал Кива.

По его словам, преступный бизнес в сфере проституции в столице уничтожил множество жизней.

"Информация о том, что Палатный крышует публичные дома и занимается формированием и крышеванием проституции – да. То, что в этот "бизнес" втягиваются несовершеннолетние, что он уничтожил десятки тысяч женских жизней – это я знаю", – заявил народный депутат.

Стоит отметить, что Артур Палатный – друг столичного мэра. По информации СМИ, экс-нардеп и раньше занимался в Киеве нелегальной и полулегальной деятельностью, он издавна крышевал ряд МАФов и рынков, которые и "инкассировал". Год назад Палатный якобы "отжал" у криминального авторитета "Личи" еще два рынка – Лукьяновский и "Нивки".

Также ранее СМИ писали о том, что у Палатного совместный с Кличко бизнес, связанный с элитной недвижимостью.

Кроме того, накануне выборов президента в 2019 году появилась информация о том, что Артур Палатный курирует в Киеве уголовные и силовые акции – в том числе и в пользу пятого президента Петра Порошенко, с которым его свел Виталий Кличко. Сообщалось, что в подчинении у него около 200 "бойцов" плюс отдельная группа вооруженных провокаторов.

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