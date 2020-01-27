В Киеве обнаружили смертельный "сюрприз" на детской площадке, видео

На одной из детских площадок Киева дворники нашли гранату.

Об этом сообщает "Киев Оперативный

Инцидент произошел на улице Выговского. Дворник убирая территорию нашел гранату. Детей на площадке не было.

Сейчас территорию огородили, никого туда не пускают, ожидают взрывотехников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Житомире человек при поиске металлолома обнаружил в мусорном баке тубусы от ручного противотанкового гранатомета. Отмечается, что тубусов было два, их завернули в большие куски зеленой ткани.

Напомним, что суд Киева приговорил владельца авто, во время взрыва гранаты в котором пострадали 4 детей, до пяти лет лишения свободы.