В Киеве озвучили приговор владелице стриптиз-клуба: пикантные подробности дела

Печерский суд вынес приговор владелице стриптиз клуба и назначил женщине 4 года лишения свободы условно.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Обвиняемая является владельцем и директором ООО "Группа центр", который ведет деятельность в гостинице "Салют", а именно в стриптиз клубе "Аэро", где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Девушки-танцовщицы складывали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директора или другой администратор 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а остальные 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Женщине инкриминировали ч.2 ст.303 УК - вовлечение в занятие проституцией нескольких человек. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Обвиняемая признала вину и заключила соглашение с прокурором.

18 сентября 2019 агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуба "Аэро" на 2-м этаже гостиницы "Салют", в Киеве по улице Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1000 гривен за приватный танец и 5000 за услуги орального секса.

На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса.

Напомним, что в Киеве женщины легкого поведения устроили драку у входа в отель Aloft, расположенного в центре столицы.