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В Киеве вспыхнул пожар в Минкульте, началась эвакуация: фото и видео с места

понедельник, 27 января 2020, 10:59
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Фото: Facebook

В Киеве по улице Ивана Франко, 19 в здании Министерства культуры вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua.

На кадрах видео, которое разместили в социальной сети, видно, что дым идет из центрального входа на первом этаже. Второй и третий этажи не пострадали.

Вызов на номер 101 поступил в 10:14. В подвале помещения произошло короткое замыкание и едкий дым распространился зданием.

В 10:35 объявили, что пожар повышенной сложности - ранг 1 БИС. С верхних этажей эвакуировали людей из автолестницы. На третьем этаже здания остались заблокированы сотрудники. Правоохранители перекрыли движение автомобилей на месте инцидента.

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В Киеве горит Министерство культуры Причины возгорания и пострадавшие уточняются

Публикация от dtp.kiev.ua (@ dtp.kiev.ua)

Как писал "Апостроф" ранее, в столичном пригороде Вишневое возник пожар в новостройке в жилом комплексе "Акварели 2", возгоранию предшествовал громкий хлопок. Очевидцы утверждают, что пожар на верхних этажах строения возник после громкого звука, похожего на взрыв.

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